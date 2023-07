Mezzo secolo e nuove vite a Casa Betania

C’erano anche loro alla funzione religiosa, Marino e Valerio le prime due persone accolte a Casa Betania. Lunedì in occasione del 50esimo anniversario della prima casa famiglia fondata da un’idea di Don Oreste Benzi il 3 luglio 1973, che accoglie per perosne che devono socntre la pena offrendo loro una seocnda possiblità nella vita c’è stato "un momento corale, di raccoglimento e di festa autentica quella celebrata alla Casa Betania di Coriano. Mi ha riempito il cuore incontrare tanti ospiti, Marino e Valerio, i primi due ospiti, i volontari storici, Mirella e Giorgio, e moltissime persone affezionate a questo luogo inserito da anni nel tessuto cittadino" ha ricordato il sindaco Gianluca Ugolini. La messa è stata officiata da don Nevio Faitanini e da quattro diaconi responsabili di altrettante case famiglie della Papa Giovanni XXIII. "Dopo il sì di Marino Catena – ha detto Giorgio Pieri, volontario e referente del progetto Cec (Comunità educanti con i carcerati) - questo sì, come un’onda di bene, si è propagata incontrando tanti poveri e il 3 luglio è una giornata storica per la Papa Giovanni. Dopo Coriano che ad oggi accoglie una ventina di persone, negli anni sono nate 500 case di accoglienza sparse in 42 Stati. Sono 5mila le persone accolte nel mondo. Le fragilità si trasformano in bene se accettate e valorizzate e la gente lo comprende, ci è vicina, ci aiuta, a Casa Betania c’è un flusso continuo di persone che portano cibo, vestiario, portano la loro presenza".