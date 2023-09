Mezzo secolo passato in cucina. Il traguardo dell’azienda Pari

Mezzo secolo di cucine. E’ il traguardo tagliato da Pari cucine, la storia di tre fratelli iniziata nei decenni del dopoguerra e concretizzatasi nel 1973 quando costituirono Pari cucine. In cinque decadi la realtà riminese che oggi ha sede in via Crimea ha saputo evolversi e vincere le sfide in un mercato sempre più complicato e ostico. Un viaggio tra due secoli festeggiato dall’azienda con una serata che ha visto la partecipazione di oltre 250 persone tra cui il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Ho apprezzato molto la presenza e le parole del sindaco - premette Stefano Pari appartenente alla famiglia che ha fondato l’azienda -. Il primo cittadino ha voluto anche fare un giro in azienda per rendersi conto delle nostre caratteristiche. Devo dire di avere apprezzato tantissimo anche quanto avvenuto prima della festa. Fin dal mattino hanno iniziato ad arrivare mazzi di fiori e riconoscimenti da parte di clienti e fornitori. Non pensavo a una cosa del genere, significa che in tutto questo tempo abbiamo lasciato un segno". Di tempo ne è passato da quando Sante, Colombo e Secondo producevano cucine per i riminesi e non solo. Oggi è rimasto Sante con i suoi 84 anni a vivere mezzo secolo di lavoro. Era presente alla festa. "Per lui è stato molto emozionante" racconta Stefano.

L’azienda conta 18 dipendenti tra la parte produttive e quella progettuale e amministrativa. "Oggi il settore è cambiato notevolmente - riprende Stefano Pari -. Direi che si è ribaltato rispetto al lavoro di alcuni decenni fa. Noi abbiamo deciso a suo tempo di vendere al privato e per farlo formiamo arredamenti su misura soddisfando le esigenze che può avere il cliente. Collaboriamo con gli architetti che ideano arredi e soluzioni volute dal cliente. Noi le realizziamo. La nostra forza è avere la produzione alle spalle, nel vero senso della parola. Così riusciamo a fare fronte alle richieste che si ci arrivano. Inoltre abbiamo attivato un sito di E-commerce per consentire all’utente di ricevere mobili e montarli in prima persona", l’azienda produce anche mobili d’arredamento oltre che cucine. Alla festa erano presenti anche i vertici di CNA che hanno voluto consegnare una targa come speciale riconoscimento ai tre soci: Stefano Pari, della famiglia Pari che fondò all’epoca l’azienda; Andrea Bugli, responsabile commerciale; Mauro Torsani, responsabile di produzione.

Andrea Oliva