Mezzo secolo senza il ‘Paso’, raccontato in una grande mostra

È passato mezzo secolo da quel terribile giorno che ha segnato il mondo delle due ruote e la stessa Rimini. Cinquant’anni fa sulla pista di Monza perdeva la vita Renzo Pasolini in un incidente che non lasciò scampo anche ad Jarno Saarinen. Oggi il Motoclub che deve il proprio nome al campione riminese ha deciso di realizzare una mostra nella palazzina Roma, nell’area di piazzale Fellini e del Grand Hotel di Rimini. Sarà un’esposizione attraverso cui ripercorrere i cambiamenti del motociclismo italiano. Tra mezzi e oggetti si vivrà l’evoluzione che il motociclismo ha avuto da quel lontano 1973 ad oggi. Verranno raccontati decine di campioni del mondo, case costruttrici, team. Una storia che parla italiano, ed anche il dialetto romagnolo. Nel 50esimo anniversario della morte di Pasolini il Motoclub vuole ricordarlo raccontando tutto il contenuto della sua grande eredità umana e sportiva. Renzo Pasolini e... i cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano sarà una mostra di motociclette da corsa d’epoca e cimeli, che inaugurerà il 2 settembre e si concluderà il 10, facendo parte delle iniziative legate al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

"Il fenomeno motociclistico italiano e romagnolo – spiega Sergio Rastelli presidente del Motoclub – è così vasto che sarebbe impossibile realizzare un’opera omnia. Tuttavia abbiamo voluto ricordare, col contributo di tutti gli amici, delle istituzioni, delle case costruttrici, dei collezionisti, alcuni spezzoni di questi 50 anni, collegandoli al momento in cui tutto ebbe origine. Renzo Pasolini, il ‘Paso’, ha rappresentato lo spirito del motociclismo romagnolo, esportandolo in tutto il mondo, un cuore che lo ha spinto a essere un pilota capace di sfidare e battere i più grandi campioni mondiali, ma anche un meccanico e un collaudatore. Questo spirito è ancora vivissimo e continua a sfornare piloti e campioni, due tra tutti Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, protagonisti in MotoGp".

a.ol.