Mezzo secolo sulla spiaggia: "L’ospitalità non va all’asta"

Primo e Giovanna vivono sulla spiaggia fin dai primi anni Settanta, quando arrivarono in questo lembo di sabbia, la zona 42 a Riccione. Un vita trascorsa al sole, d’estate, dall’alba al tramonto. Una vita che non può essere pensata diversamente anche se all’orizzonte c’è lo spettro delle aste per le concessioni demaniali. Così la famiglia Franchini con Primo, Giovanna e le tre figlie Roberta, Stella e Sabrina decide di non fermare il progetto di riqualificazione della spiaggia avanzato in precedenza anche se le sentenze del Consiglio di Stato dicono che le concessioni sono scadute e a Roma si infiamma lo scontro politico sul futuro della spiaggia e di migliaia di imprese italiane.

"Abbiamo deciso di portare a termine quel progetto – racconta Stella -. In marzo sono partiti i lavori e nel pomeriggio di domenica andremo a inaugurare il nuovo stabilimento 42 con i nostri clienti". Ma perché lo hanno fatto proprio in questo periodo storico? "La domanda ce l’hanno posta in tanti – prosegue Stella -, sia clienti che colleghi. In fondo lo facciamo perché è quello che abbiamo sempre fatto: offrire servizi e non fermarci mai riconoscendo e premiando chi ci sceglie da tanti anni". La primavera è trascorsa con gli operai. Via gli impianti elettrici e idrici per far spazio a nuovi e più efficienti. Via le cabine per adeguarle alle richieste della Soprintendenza e sistemarle perpendicolari alla battigia. Poi sono comparse le cromature delle docce, le passerelle e anche il chiringuito "per dare un servizio in più alla clientela durante la giornata". Lo spirito con cui la famiglia Franchini ha affrontato i lavori e le incertezze del comparto balneare per il futuro sono riassunte nel nome dato al chiringuito: "Lo abbiamo chiamato Almadira".

L’almadira era la legna che il mare portava sulla riva dopo le mareggiate, e che le persone andavano a raccogliere prima del boom turistico e della ricchezza che bagnò la riviera. Poi la portavano a casa, la facevano seccare e la usavano come legna da ardere nelle stufe e nei camini. "Con questo nome vogliamo ricordare la nostra identità, da dove veniamo. Noi siamo nati qui". Uno stabilimento rinnovato, ma con un cuore antico perché in fondo "le persone vengono in Romagna per questo". Del doman non v’è certezza, scriveva Lorenzo il Magnifico. Intanto Primo e Giovanna, ottantenni, guardano la spiaggia e brindano. Sarà un’altra estate con i piedi sulla sabbia.

Andrea Oliva