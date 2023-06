Mezzo spalafango per San Giovanni

Conflavoro in prima linea nella solidarietà alla Romagna alluvionata. Un nuovo aiuto arriva dalla sede di Conflavoro di Benevento presieduta da Gabriele D’Aloisio, fondatore e Ceo di Q Consulting, che ha donato un mezzo necessario a spalare il fango nelle zone colpite dall’alluvione. Il mezzo è stato consegnato a San Giovanni in Marignano al nucleo volontariato protezione civile valconca, associazione nazionale carabinieri, alla presenza del sindaco Daniele Morelli, degli assessori Gianluca Vagnini e Nicola Gabellini. Conflavoro era rappresentata per l’occasione da Corrado Della Vista, il presidente riminese dell’associazione, che fin dalle prime ore dell’emergenza ha attivato una rete di sostegno coinvolgendo gli albergatori della Riviera aderenti alla confederazione, che si sono subito resi disponibili a offrire un primo alloggio agli sfollati.