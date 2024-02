Mezzogiorno col botto. Evacuate mille persone per rimuovere la bomba

L’ultimo atto del ‘bomba day’ a San Marino si è consumato attorno alle 12.15, quando i genieri dell’Esercito, provenienti dal reggimento ferrovieri di Castel Maggiore, hanno fatto brillare l’ordigno bellico rinvenuto a Serravalle durante i lavori nell’impianto sportivo. Si trattava di una bomba d’aereo di circa 104 chili risalente alla Seconda guerra mondiale. Un migliaio le persone evacuate che a partire dalle 7 di ieri hanno lasciato le loro case. metri. Tutte le operazioni si sono svolte in sicurezza e in tempi brevi: tre ore dall’inizio delle operazioni di despolettamento fino al brillamento finale. Per la prima volta, gli specialisti dell’Esercito sono intervenuti nel territorio della Repubblica. A servizio delle persone evacuate è stato allestito un centro di accoglienza nei locali del Multieventi Sport Domus, messi a disposizione dal Comitato Olimpico. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha rivolto a tutte le persone coinvolte nelle operazioni "un enorme ringraziamento per l’impegno, la professionalità e l’organizzazione dimostrata". Questo ha "permesso all’Esercito italiano di portare a termine positivamente le operazioni di bonifica dell’ordigno integrato nel dispositivo sammarinese e riconsegnare quindi al paese nuovamente tranquillità e sicurezza. Infine il più grande ringraziamento per la disponibilità dimostrata da tutta la popolazione in questo inusuale frangente che ha forse creato temporaneo disagio alle normali attività dei sammarinesi, ma chi si è reso necessario per garantire la sicurezza di tutti".