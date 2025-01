Mezzogiorno di fuoco al Nettuno. Con un coccio di vetro minaccia gli ex colleghi: "Voglio più soldi"

"Voglio altri soldi". E per cercare di averli, ha rotto un bicchiere di vetro e l’ha usato come arma per minacciare il personale, davanti ai clienti che si trovavano in quel momento nel locale. Momenti di paura ieri al Nettuno, dove un 50enne italiano si è presentato verso l’ora di pranzo e ha cominciato a urlare e a minacciare i dipendenti del bar ristorante di piazzale Kennedy.

L’uomo è un ex dipendente del Nettuno. Ha lavorato per un po’ nel locale quest’estate. Già nei giorni scorsi si era presentato al Nettuno, chiedendo più soldi di quanti ne aveva ricevuti. E ieri è ritornato alla carica, arrivando a minacciare il personale. "Ha rotto un bicchiere di vetro e poi ce l’ha puntato contro urlando e minacciando. Era visibilmente fuori di sé", raccontano i dipendenti. Che hanno subito chiamato i carabinieri.

Una pattuglia si è precipitata in piazzale Kennedy. Alla vista delle divise il 50enne non ha opposto resistenza ed è stato prontamente bloccato dai militari. Ma anziché andare in caserma l’uomo, in evidente stato confusionale, è stato trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118, chiamati direttamente dai carabinieri.

Dal Nettuno spiegano che l’ex dipendente, che ha lavorato lì in estate, "era già stato pagato per il periodo in cui ha lavorato nel locale. Ma lui voleva altri soldi". Era stato nel locale anche sabato, sempre per lo stesso motivo. Il direttore del Nettuno, per non avere problemi visti il comportamento molto aggressivo dell’uomo, in accordo con i titolari gli aveva dato 300 euro. "Gli avevamo anche promesso che avremmo rifatto i conteggi, per verificare la sua situazione". Ma ieri il 50enne è tornato al Nettuno e ha dato in escandescenza, urlando e minacciando il personale, che non ha potuto fare altro che chiamare i carabinieri.