Mezzogiorno di fuoco. Ristoranti in spiaggia: "È tutto esaurito". Ultimi bagni in mare

Estate senza fine con temperature molto sopra la media: i tempi supplementari per bagni e tintarella continuano. Vanno a ruba i lettini messi a disposizione dagli stabilimenti aperti. Residenti e turisti, soprattutto stranieri, fanno lunghe camminate in riva al mare, ma anche tuffi e belle nuotate, nonostante l’assenza del servizio di salvamento.

Tutto esaurito ieri e oggi in buona parte dei ristoranti di spiaggia a Rimini. "Non abbiamo più posti disponibili – dice Cristian, contitolare con i fratelli Mirco e Danilo dei bagni Ricci a Miramare –. I nostri clienti vengono soprattutto dall’Emilia, Parma, Modena, Reggio... Prenotano per mangiare e poi ci chiedono i lettini. Da mercoledì tantissime le prenotazioni da partecipanti del Ttg in Fiera e abbiamo già metà dei tavoli prenotati per il cenone di Capodanno, che replicheremo dopo il risultato dello scorso anno, anche grazie alla cupola che tireremo su quando farà freddo". Stesso disco per il Milton Beach, di fronte al lungomare Tintori, nel cuore di Marina centro: "Tantissima gente sceglie ancora di mangiare in spiaggia, sono disponibili gli ultimi posti". "Siamo pieni, la stagione prosegue alla grande – gongolano dal Battigia 46 –. Noi siamo aperti venerdì, sabato e domenica. Continueremo con il ristorante, è aperta anche la spiaggia che mette a disposizione i lettini, fino al 31 ottobre. Per fortuna in questa zona ancora non è stata ancora alzata la duna protettiva dalle mareggiate". Aperto anche il Lazy a Rivabella, che organizzerà anche serate con i deejay in occasione del Ttg.

"Sono una quindicina i ristoranti sulla spiaggia ancora aperti – afferma Marco Mauri, presidente del Consorzio Ristobar Spiaggia Rimini –. Soprattutto nelle zone dove ci sono alberghi ad apertura annuale. Il problema è che tantissimi hotel hanno chiuso il 17 settembre. Difficile restare operativi solo nei fine settimana, sia per il personale che per il mantenimento degli alimenti. Siamo pronti, in futuro, a estendere in maniera più ampia l’attività, se non tutto l’anno almeno per una stagione molto più lunga. Ci auguriamo che il nuovo piano spiaggia lo consenta. Ma servono dehors e servizi interni. Non chiediamo strutture impattanti, ma ’chiudibili’ nel caso di burrasche, che possono capitare anche d’estate e non devono compromettere le attività".

Critiche per ’traffico’ e rumori, ma anche tanti apprezzamenti per la tre giorni di Malle Mutòr, 150 moto enduro sulla battiglia, con base in piazzale Boscovich.