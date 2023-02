"Mi batterò affinché l’identità della spiaggia di Riccione, che è garantita anche dal lavoro dei balneari, non vada perdita". È stata la frase con la quale la sindaca Daniela Angelini ha chiuso il convegno che si è tenuto ieri al palazzo del Turismo. Con il titolo di ‘Concessioni demaniali marittime. La situazione giuridica e le prospettive attuali’ l’amministrazione comunale ha scelto di entrare nel merito della discussione da un punto di vista giuridico. Sono intervenuti esperti del settore nel dibattito moderato dall’avvocato Luca Giannini. A spiegare lo stato attuale sono stati gli avvocati Benedetta Lubrano e Franco Fiorenza. "Il nostro bene primario – spiega la sindaca –, la fonte principale che alimenta il nostro sistema economico, è da troppi anni oggetto di assurdi rimpalli tra le istituzioni e continui rinvii. La nostra spiaggia è sotto attacco. Tra Roma e Bruxelles, ormai da decenni, viene tenuto in scacco non solo il destino dei balneari e delle loro famiglie ma del primo comparto economico delle località costiere. Il continuo braccio di ferro tra le istituzioni, ma anche questa estenuante ricerca di palliativi per gli operatori delle spiagge, e, soprattutto, questa assenza di un minimo quadro normativo di riferimento costringe a vivere in un limbo in cui si paralizzano gli investimenti. Ai bandi ci dovremo arrivare. Ma come? Ma quando? Dal Governo dobbiamo pretendere un quadro normativo chiaro. Va data ai balneari la possibilità concreta di potere lavorare e di potere riqualificare gli stabilimenti, con le dovute garanzie affinché possano ammortizzare gli investimenti in un tempo congruo".