"Mi guardava come se volesse sfidarmi"

"Ho notato che stringeva il coltello in modo più deciso, come se lo stesse impugnando meglio, come per sfidarmi". È uno dei passaggi chiave dell’annotazione di servizio del luogotenente dei carabinieri Luciano Masini, consegnata alla Procura di Rimini all’indomani dei tragici fatti avvenuti a Villa Verucchio la notte di Capodanno. ll racconto dell’escalation degli eventi del 31 dicembre, messo per iscritto dallo stesso comandante della stazione, è citato nella richiesta di archiviazione della Procura, secondo cui il carabiniere ha agito in presenza della scriminante della legittima difesa e dell’uso legittimo delle armi. Nella prima fase, ricostruisce Masini, "immediatamente lo sconosciuto mi guardava e si spostava sul centro della strada verso di me, continuando a pronunciare frasi incomprensibili avvicinandosi sempre di più alla mia persona. Gli urlai se voleva morire, mentre indietreggiavo con il chiaro intento di farlo desistere. Tuttavia iniziò a correre verso di me con il coltello in mano con il chiaro intento di colpirmi. Constatando che non vi era nessuno vicino a noi o dietro di lui, esplosi alcuni colpi a terra per farlo desistere, ma lo stesso ha continuato ad avvicinarsi a me sempre di più".