"Mi ha stuprata in hotel" Rischia 10 anni in carcere

Le accuse nei suoi confronti sono gravissime. Lui, 34 anni, origini brasiliane ma residente nel Milanese, avrebbe stuprato la ragazza conosciuta poco prima in un locale di Marina centro, approfittando del suo stato di alterazione fisica, causata da stanchezza e qualche drink di troppo. I fatti risalgono al 2021, e dopo l’indagine coordinata dal pm Davide Ercolani (foto), nei giorni scorsi il giudice ha rinviato a giudizio il 34enne: deve rispondere di violenza sessuale, aggravata dalla condizioni in cui era la ragazza. Il processo partirà il 14 giugno, e il brasiliano rischia dai 5 ai 10 anni. Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 agosto 2021 nell’hotel dove il brasiliano soggiornava con gli amici. La ragazza, oggi 24enne, faceva saltuariamente la cassiera in un locale di Marina centro. La sera del 10 agosto nel locale si presentano alcuni amici di un ragazzo brasiliano: lavora lì anche lui, con lei ha avuto una relazione. Uno degli amici di lui, anch’egli brasiliano, si fa avanti con lei. Si scambiano i numeri e prima di lasciare il locale la invita a raggiungerlo in hotel con gli amici. Lei così fa e a fine turno va nell’albergo. Lui la accoglie con un bacio, insieme agli altri bevono e fumano da un narghilè (ma niente droghe, assicura la ragazza), ballano. Il giorno dopo la ragazza si sveglia nuda sulla terrazza della camera. Non ricorda nulla di quanto successo, ma sta male fisicamente ed esige spiegazioni da lui e dagli altri, senza riceverne. Sconvolta si confida con un’amica, poi va al Pronto soccorso. Da qui scattano denuncia e indagine. La ragazza viene sentita, agli atti c’è anche il referto medico, e il giudice ora ha disposto il processo per il brasiliano.