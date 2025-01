"Mi lascio guidare dalle vetrine"

"In realtà non mi serve nulla di particolare – racconta Linda Cucchi -. Mi lascio più che altro ispirare dai prezzi convenienti che trovo esposti in vetrina. Ogni anno attendo il momento dei saldi per rinnovare sempre un po’ il guardaroba, alla fine c’è sempre posto per qualcosa di nuovo". Per Linda Cucchi l’oggetto del desiderio da cercare tra i vari negozi è un bel cappotto. "Ho in testa di prendere un capospalla per questa stagione, mi lascerò guidare dalle vetrine del centro. Le preferisco all’online, sui vestiti c’è sempre l’incognita della taglia e dell’eventuale reso. Invece nei negozi fisici posso provare il prodotto, toccarlo con mano e vedere veramente come mi sta".