"Mi ricandido, ho un lavoro da finire"

"Sono pronto a ricandidarmi alle elezioni amminstrative del 2024, con spirito di servizio, se ci saranno le condizioni. Alcuni passaggi sono ancora da definire, ma c’è un percorso da completare, con tante opere avviate, anche finanziate con i fondi del Pnrr che abbiamo intercettato, che sono da completare entro il 2026". Così il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti (Forza Italia) che alla guida di una coalizione di centrodestra nel 2019 ha sbaragliato gli avversari, succedendo ad Enzo Ceccarelli.

Partiamo dai... lavori in corso.

"Tante le opere avviate sono da portare a compimento".

Mettiamole in fila.

"Dalla nuova strada di gronda in zona colonie, il portocanale da mettere in sicurezza con il prolungamento del molo di levante, il nuovo lungomare di Igea Marina, le due scuole, il recupero e riqualificazione della Vecchia fornace".

Insomma, chiede... continuità?

"Credo sia necessaria per completare quella visione integrata della città su cui lavoriamo da tempo".

Già da un anno Fratelli d’Italia conquista peso ed elettori, sia a livello nazionale che locale: un partner che dirà la sua sul candidato sindaco tra meno di un anno.

"Fratelli d’Italia è il principale player del centrodestra, sono protagonisti. Nella nostra maggioranza non li abbiamo mai lasciati da parte, si erano candidati anche nel 2019, anche se non erano in consiglio comunale".

Non teme che, se rieletto, potrebbe essere ’ostaggio’ di FdI in gran spolvero sia in consiglio comunale che in giunta?

"Sono situazioni già viste. Ma il rapporto con loro è buono, così come quello con le altre forze della coalizione di centrodestra".

Alle urne ci saranno anche gli indecisi...

"Noi andiamo avanti, rivolgendoci anche a persone non di centrodestra ma che hanno mostrato di apprezzare l’operato dell’amministrazione comunale in questi anni.Devo dire che dopo quattro anni mi sento sindaco della città".

Con il centrosinistra bellariese sempre più ectoplasmatico il suo fronte sembra trovarsi nella classica botte di ferro. Concorda?

"Con le elezioni non si può mai dire, sono sempre un’incongnita. Ma quel che faranno gli avversari è un problema loro. Ma la forza del centrodestra è compatta, e si presenterà al voto amministrativo al meglio".

Mario Gradara