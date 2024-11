"Mi ricandido, sarà l’ultimo mandato"

"Mi ricandido alla guida del partito. Per un ultimo mandato". Lo ha annunciato il segretario politico della Democrazia Cristiana, Gian Carlo Venturini, nella sua relazione d’apertura del congresso del partito. Una relazione che, ha ripercorso le tappe degli ultimi anni della Dc. Ritornando indietro di qualche mese per ribadire il successo elettorale di giugno. "Per mesi abbiamo assistito – dice il segretario – a previsioni negative da parte dei nostri avversari, convinti di un nostro crollo elettorale. Alcuni persino speravano in una caduta rovinosa. Sappiamo bene che c’è chi auspicava e sicuramente ha lavorato per ridimensionare la Democrazia Cristiana. Tuttavia, oggi possiamo affermare con orgoglio, ma senza vanità, che i sammarinesi hanno scelto di premiare la nostra coerenza e responsabilità. Sicuramente è stato riconosciuto il ruolo del Pdcs nel rimettere in sicurezza il Paese, che nel 2019 era sull’orlo di una crisi economica, finanziaria, sanitaria, sociale e diplomatica, ma hanno certamente condiviso anche gli ideali e i valori di fondo che hanno continuato ad animare l’azione del partito". Poi gli occhi sul futuro. "L’individuazione delle nostre ipotesi di sviluppo non potrà che avvenire in stretta connessione con l’implementazione dell’accordo di associazione con l’Ue, che rimane la priorità del nostro percorso e auspichiamo che sarà firmato nei prossimi mesi. Un’altra priorità sicuramente è la nostra comunità, il nostro stare insieme ed il territorio, l’ambiente in cui viviamo. Una comunità che cambia e che esprime valori che vanno riscoperti e riaffermati. Tra questi, una sfida importante che dovremo affrontare è l’inverno demografico e la risoluzione del problema abitativo". Venturini ha proposto le nomine della presidenza del congresso, confermate dall’assemblea: il ruolo di presidente è stato affidato a Riccardo Stefanelli, della sezione di Città, affiancato dai vice presidenti Sara Ugolini e Maria Cristina Albertini. Naturalmente spazio anche ai tanti ospiti. Nazionali e internazionali. Come Manfred Weber, presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe), che ha inviato un video messaggio di saluto. Come Zeljana Zovko, vicepresidente del Ppe e Goncalo Carrico Raposo Duarte, rappresentante dell’Internazionale Democratica Centrista. "Tutti hanno espresso – spiegano dalla Dc – il loro sostegno e incoraggiamento per il percorso politico del Pdcs, anche a livello internazionale, e hanno sottolineato l’importanza di una maggiore integrazione di San Marino nel contesto europeo".