"Mi sono scusato con lei dopo il match. Questione ingigantita, pronti a fare ricorso"

"Ci dissociamo dal comportamento dei nostri tifosi. Ma la questione è stata ingigantita. Ora valuteremo se fare ricorso alla Corte federale contro il provvedimento del giudice sportivo". Così dice Andrea Dalpiano, il presidente e uno dei giocatori dell’Asd Latino, la squadra di Rivazzurra punita con una multa di 500 euro e squalifiche del campo e dei giocatori (lui compreso) dal giudice sportive, dopo gli insulti all’arbitro Elisa Donelli durante la partita persa contro la Polisportiva Fontanelle.

"È stata una partita molto tesa, non lo nego – è la premessa di Dalpiano – Ma fino al momento delle nostre tre espulsioni, compresa la mia, nel giro di 4 minuti, non c’era stato alcun insulto verso di lei. Naturalmente ci dissociamo dagli insulti sessisti arrivati dagli spalti nei suoi confronti. Insulti che però non le sono stati rivolti soltanto dai nostri tifosi, come recita il provvedimento del giudice sportivo, ma anche dai sostenitori della squadra avversaria". Invece, secondo arbitro e giudice sportivo, cori e insulti sessisti sarebbero stati fatti solo da tifosi dell’Asd Latino. Erano oltre 150 le persone allo stadio di San Clemente a seguire la gara. "Finita la partita – conclude – sono andato dall’arbitro per scusarmi con lei. A volte in campo l’adrenalina gioca brutti scherzi. Ma al triplice fischio è finito tutto lì, non ci sono stati altri strascichi".