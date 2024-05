Michela, l’auto nel fiume e la morte. Le lacrime del papà e del fidanzato: "Sarai sempre una parte di noi"

"Il destino ci ha voluto dividere", ma tu "sarai sempre la parte migliore della mia vita... ogni respiro che mi rimarrà, sarà l’aria che avrei voluto darti per vivere". Sono le 6.50 di ieri quando Giancarlo Lazzaretti, candidato sindaco della lista 3V di Verucchio, condivide questo messaggio sul suo profilo Facebook. Poche parole, dopo una notte in bianco, dopo la rabbia e il dolore, dopo le mille domanda che resteranno senza risposta. In una foto la figlia Michela Lazzaretti sorride timidamente, ma ha gli occhi pieni di gioia e speranza. Ora Michela non c’è più. E’ lei la ragazza di 25 vittima dell’incidente stradale avvenuto l’altro ieri poco dopo le 19.30 a Savignano sul Rubicone fra le frazioni di Fiumicino e Capanni in via Rubicone destra. Michela era alla guida di una Matriz Chevrolet, quando - per cause ancora da accertare - ha perso il controllo della vettura in una terribile doppia curva a gomito. Ha sbattuto contro il terrapieno e l’auto si è ribaltata finendo nel letto del fiume. Con lei c’era una sua coetanea e collega di lavoro, una ragazza sammarinese, rimasta ferita. Stando a quanto emerso, Michela non sarebbe riuscita a sganciare la cintura di sicurezza e quando sono arrivati i soccorsi purtroppo era già troppo tardi. I vigili del fuoco non hanno potuto far altro che estrarre un corpo senza vita dall’abitacolo della macchina accartocciata. Sarà l’autopsia, che probabilmente verrà disposta nelle prossime ore, a stabilire se la ragazza abbia perso la vita nello schianto oppure sia annegata. La passeggera, invece, ha sganciato la cintura di sicurezza ed è riuscita a uscire a mettersi in salvo: fino a ieri era ancora ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena. In un attimo la notizia della tragedia si è sparsa alla velocità della luce. Piombando come un fulmine a ciel sereno sulla comunità di Villa Verucchio. Suo papà Giancarlo, la mamma Manuela, la sorella Alessandra e il fidanzato, Anthony Morra. "Eri la migliore di tutti noi per il tuo modo di essere spontanea e per la tua voglia di vivere - ha scritto il giovane verucchiese -. Io spero in questi pochi anni, troppo pochi, di averti fatto sentire amata come meritavi. Sarai sempre una grande parte di me e ti porterò nel cuore ovunque andrò. Ti voglio ricordare per la donna fantastica che eri e per la madre e la moglie che sapevo tu potevi essere". I social di Michela raccontano di una grande passione, quella per il mondo della cucina, della pasticceria e della panetteria. Coltivata durante gli anni delle superiori, sui banchi dell’istituto alberghiero Savioli. Della 25enne resta solo un sorriso che non sbiadirà mai.

Lorenzo Muccioli