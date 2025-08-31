Michele Bravi rompe il silenzio : "Ogni canzone è un luogo della vita"

Un live essenziale, che spoglia le canzoni fino al cuore e le restituisce al pubblico come un dialogo intimo. Michele Bravi torna stasera alle 21.30 all’Arena Francesca per ’Rimini in Musica’, con un concerto piano e voce. L’artista porta con sé il suo percorso, le ferite trasformate in parole e una voce che oggi è insieme fragile e consapevole.

Rimini è una città che ha sempre oscillato tra leggerezza e malinconia: lei quando canta si sente più vicino al lungomare estivo o alla malinconia del mare d’inverno?

"Rimini ha un posto speciale nel mio cuore: qui ho passato le estati della mia adolescenza. Ma la associo anche alla nebbiolina che Fellini racconta in Amarcord. È questa doppia anima che la rende unica".

Nei suoi testi si respira spesso la fragilità come punto di forza: il silenzio può oggi ancora essere rivoluzionario?

"Nella sfera emotiva e introspettiva sì: un silenzio può dire tantissimo. Ma sul piano civile e politico è diverso. Restare zitti davanti all’orrore, penso a ciò che accade in Palestina, è disumano. Lì servono le parole, serve esporsi".

Ha raccontato spesso che la scrittura è stata un modo per salvarsi. Oggi che i suoi testi sono cantati da migliaia di persone, le capita di sentirsi ’salvato’ dagli altri?

"La scrittura cristallizza dei momenti della vita. In modo diaristico ogni canzone è un giorno, una persona, un luogo della mia vita. Sapere che altri leggono quelle pagine e vi mettono dentro i propri giorni e i propri luoghi è la parte più bella di questo mestiere".

Il diario degli errori è diventato un manifesto generazionale. Se aggiungesse un capitolo oggi quale sarebbe?

"Lo intitolerei ’Intreccio umano’. Non solo introspezione individuale, ma anche sensibilità collettiva. Ricordarci che, oltre a essere individui, siamo comunità".

Ha attraversato momenti molto duri e poi è tornato con una voce ancora più consapevole. Pensa che le ferite rendano la musica più vera o che, a volte, possano limitarla?

"Le ferite appartengono alla vita, indipendentemente dal lavoro che facciamo. È inevitabile che diventino scrittura: vita e musica sono vasi comunicanti, si nutrono a vicenda".

Ogni concerto è anche un dialogo con il pubblico: cosa spera di ricevere, questa sera a Rimini, da chi la ascolterà?

"La scelta di fare un concerto piano e voce è un gesto d’accoglienza. Ci sono spazi di silenzio che diventano inviti alla partecipazione. È come un duetto continuo col pubblico. Sono certo che a Rimini sarà un duetto bellissimo".

Aldo Di Tommaso