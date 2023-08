Michele Zarrillo, Povia e Fiordaliso in concerto Tris di serate musicali in centro storico

Dopo il successo della passata stagione, torna in scena la seconda edizione di Tre serate di emozioni, evento ideato dal maestro Dino Gnassi e organizzato dalla San Marino Concert Band. Tre concerti dal vivo, venerdì, sabato e domenica, a ingresso libero che si terranno a Campo Bruno Reffi. Sul palco si esibiranno a rotazione, tre artisti, diversi per stile e sensibilità, accompagnati dalle sonorità della San Marino Concert Band.

Venerdì il primo spettacolo vedrà protagonista il cantautore e pianista Michele Zarrillo. Sul Titano canterà i suoi più grandi successi. Da Una rosa blu a L’elefante e la farfalla. La sua versatilità artistica gli ha permesso di spaziare tra pop, rock e ballate romantiche. Sabato sarà la volta di Povia, cantautore noto per le sue canzoni dal tono ironico e provocatorio. Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’90 e ha guadagnato popolarità con brani come Vorrei avere il becco e Centravanti di mestiere.

La sua personalità eccentrica e il suo approccio controverso alla musica lo rendono un artista unico nel panorama italiano. Fiordaliso sarà la protagonista dell’ultimo concerto di domenica. Cantante con una carriera di

successo, conosciuta per la sua voce potente e interpretazioni emozionali, ha raggiunto la fama negli anni ’80 con brani come Non voglio mica la luna. I concerti avranno inizio alle 21.15, l’ingresso sarà gratuito. Il servizio funivia sarà disponibile fino all’una di notte.