Michelle Hunziker, una stella che brilla nell’inserto Vivere Riccione

Amata dal grande pubblico ed emblema della bellezza, Michelle Hunziker sarà al centro dell’inserto Vivere Riccione in uscita domani con il Resto del Carlino. La celebre presentatrice televisiva offre un anticipo dell’evento che la vedrà protagonista sabato 21 giugno a Riccione per l’esclusiva partecipazione al Goovi Summer Wave, evento di fitness e beauty, aperto al pubblico, che sulla spiaggia libera in piazzale San Martino, prevede allenamenti e beauty experience. La Hunziker rispolvera intanto i suoi ricordi legati alle vacanze e ad altri momenti vissuti fin da giovanissima nella cittadina rivierasca, tra shopping, discoteche, divertimento, bomboloni e piadine. In questo numero si parla anche del Club Nautico, della sua storia, che affonda le radici nel lontano 1933, dei personaggi che ne hanno fatto parte, compreso il Duce e altri membri della sua famiglia e delle regate nazionali che hanno contribuito a far conoscere Riccione in tutta Italia. Un’intensa attività che ora va avanti anche con la scuola Vela, punto di riferimento per l’intero circondario. Si fa un tuffo nella storia anche con la tabaccheria Altro & Tabacco di viale Ceccarini che gode di una licenza d’inizio anni Trenta, tra le più vecchie della città, nonché da sempre punto di riferimento anche per i personaggi in vacanza a Riccione come Renzo Arbore, Edoardo Bennato, Renato Zero, Paolo Rossi, Michele Santoro e tantissimi altri. Ampio spazio anche ai progetti del Palacongressi.

