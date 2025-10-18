Michelle Lufo... fa rumore. La cantante riccionese approda ai live di ’X Factor’

Michelle Lufo ce l’ha fatta. Ha conquistato un posto ai live di X Factor, dopo averlo difeso fino in fondo nelle last call del programma . Sarà una dei tre artisti nella squadra di Francesco Gabbani che parteciperà alla fase finale del talent show. Per la giovane cantante cresciuta a Riccione si aprono così le porte delle fase dei live, che incoroneranno il vincitore di questa edizione del programma. Michelle è riuscita a convincere Francesco Gabbani interpretando una canzone di Diodato, Fai rumore. Un brano che l’artista riccionese ha confessato di sentire come proprio, augurando a tutti di avere qualcuno vicino che ‘fa rumore’, in modo positivo, come è capitato a lei. La prova è piaciuta molto anche a Paola Iezzi, uno degli altri giudici insieme a Jack La Furia e Achille Lauro, che nelle last call hanno ascoltato i brani in una sala distante dal palco della competizione. "Una rivisitazione super interessante della canzone di Diodato", ha detto Paola Iezzi, sottolineando come Michelle abbia un’idea già chiara sulla propria musica. A Riccione giovedì sera erano in tanti davanti alla tivù con le dita incrociate in attesa dell’esibizione di Michelle, e dell’esito dell’ultima selezione prima dei live di X Factor. Solo in tarda serata è arrivato il sospiro di sollievo e il sorriso stampato sul volto per il risultato ottenuto.

Ora per la cantante riccionese si passa alla fase più impegnativa. Lo farà all’interno della squadra di Gabbani assieme a PierC, Piercesare Fagioli – che anche nelle last call ha commosso e ha fatto alzare in piedi tutto il pubblico – e a Giorgio Campagnoli, nome d’arte Tellynonpiangere. Il cammino di Michelle può continuare. Dopo avere superato le audizioni portando un brano di Cremonini e avere dimostrato le proprie capacità ai Bootcamp dove ha cantato il proprio inedito Libellule, eccola accedere al palco dei live dove potrà (e dovrà) dimostrare tutto il suo talento e il suo valore, seguita da professionisti e dal mentore Gabbani.

