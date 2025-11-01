Michelle si fa il regalo di compleanno

Il tilt salva Michelle e le offre il più bel regalo di compleanno: esibirsi per la terza volta nei live di X Factor. La giovane cantante riccionese Michelle Lufo ha superato anche la seconda serata dei live del programma.

La concorrente della squadra di Gabbani, è arrivata sul palco nelle fasi finali della seconda manche. Per lei il brano ‘Next to Me’ degli Imagine Dragons. Anche in questo caso la rivisitazione del brano viene fatta in chiave elettronica, un marchio di fabbrica per Michelle, come era già accaduto nel corso del primo live con il brano di Samuele Bersani, ‘Ex e Xanax’.

Ormai è sera tardi ed è proprio Michelle a finire al ballottaggio con Amanda Bottini, la concorrente della squadra di Jack La Furia. Amanda rischia anche in questo secondo live dopo essere finita al ballottaggio anche nella prima serata dal vivo. Questa volta i giudici non scelgono chi mandare a casa e così si va al tilt che premia Michelle, brava sul palco a replicare ‘Ex e Xanax’ in versione elettronica.

X Factor per lei continua, e il prossimo giovedì sarà un’occasione davvero particolare perché salirà sul palco in occasione del suo compleanno. Michelle si è fatta il regalo più grande e in città c’è chi si sta organizzando per una grande serata tutta da cantare.

a. ol.