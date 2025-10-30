Michelle torna stasera sul palco di X Factor: "Ho un po’ paura, ma mi fido di Gabbani"

Sui social si definisce ‘commerciante di emozioni’. Michelle Lufo, la cantante riccionese concorrente di X Factor, tornerà questa sera sul palco per il secondo live (Sky Uno, ore 21.15). E sono proprio le emozioni a descrivere il percorso di Michelle, che all’ottava puntata del ‘daily’, il dietro le quinte del programma, pensato per mostrare al pubblico la preparazione dei concorrenti. "Sono contenta di come sia andato il primo live, ma potevo fare di più – si è lasciata sfuggire la cantante – Ero molto tesa ed emozionata, a un certo punto non ho capito più niente, così mi sono semplicemente lasciata andare". Ci ha pensato Francesco Gabbani, il giudice della sua squadra, a rimetterla sulla giusta ‘frequenza’. Per lui "la performance è stata un grande trionfo, è emersa tutta la sua forza vocale. Michelle mi fa un po’ arrabbiare, perché non è consapevole della sua forza e della sua identità". Dopo aver portato sul palco la En e Xanax di Samuele Bersani, stasera la riccionese presenterà Next to me degli Imagine Dragons, brano con cui si metterà alla prova, nella speranza di non finire al ballottaggio: "Sono un po’ perplessa perché ho paura di renderla piatta a livello vocale, ma mi fido di Francesco. Io ho sempre bisogno che le cose mi vengano spiegate, altrimenti vado in tilt", ha dichiarato Michelle, pronta a regalare agli spettatori quelle emozioni che fanno parte di lei.

Anna Bellocchi