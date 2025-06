Michielin e The Kolors salgono sul palco di Radio Deejay

Beach Like a Deejay fa rotta su Rimini e svela i protagonisti del weekend. Da venerdì a domenica prende il via, nella zona di piazzale Boscovich, la prima tappa del tour estivo di Radio Deejay che toccherà quattro città di mare nel corso dell’estate. L’evento, realizzato con la collaborazione del Comune, vedrà protagonisti alcuni speaker della radio in un vero e proprio villaggio dove divertirsi a ritmo di musica partecipando di giorno alle attività proposte in spiaggia, e alla sera ai concerti e dj set.

Alle 21 si accenderà il palco di piazzale Boscovich per 3 live. Venerdì a scaldare il pubblico ci penseranno alcuni dei migliori dj di Radio m2o e ospiti del panorama musicale dance ed elettronico. Sono attesi Dj Shorty, Fargetta, Merk & Kremont. La serata di sabato verrà curata da Radio Deejay che porterà sul palco Francesca Michielin, The Kolors, Venerus e il ritorno dei Merk & Kremont. Il concerto di domenica con Radio Capital e Luca De Gennaro farà vivere emozioni in compagnia di artisti della scena cantautorale: Maria Antonietta e Colombre, Tiromancino.