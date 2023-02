Micro-cantieri a marzo per sistemare viale Dante

Centomila euro per ridare dignità a viale Dante. Residenti, attività commerciali e comitato avevano chiesto all’amministrazione comunale un intervento urgente lungo il viale. I problemi sono diversi. La pavimentazione in più punti è in condizioni impresentabili, termine usato anche dal presidente del comitato, Pasquale Lonero (foto a destra). Alcune sedute sono spaccate, il verde non è curato e la percezione di decoro è assente. Ieri mattina sindaca, l’assessore Imola e il presidente di Geat Fabio Galli hanno incontrato una rappresentanza delle attività economiche del viale per mostrare la tabella di marcia dei lavori e dove si interverrà. In questa fase verranno messe delle pezze. Per la progettazione del viale bisognerà attendere anni. Intanto arriveranno gli operai inviati da Geat già all’inizio di marzo. "Anche alla luce delle richieste di residenti ed esercenti – spiega la sindaca Daniela Angelini –, abbiamo valutato che fosse necessario intervenire con urgenza, dando la risposta più ampia possibile già prima di Pasqua". Rispettare i tempi non sarà semplice, avverte l’assessore Simone Imola. Bisognerà sperare nel bel tempo. "Più il meteo ci verrà incontro, più lavori riusciremo ad eseguire entro il mese di marzo".

L’intervento si concentrerà sulla pavimentazione. Saranno rifatti 680 metri quadrati. Dopo i sopralluoghi i tecnici hanno valutato di sostituire 546 metri quadrati di pavimentazione nelle zone pedonali, ed altri 134 nel bordo a lato del tratto in asfalto. Sul materiale amministrazione e Geat hanno scelto il cemento armato che poi verrà colorato con della quarzite nel tentativo di renderlo il più simile possibile a quello presente. Per contenere i tempi verranno aperti tanti micro cantieri. Si partirà dalla zona dei Giardini dell’Alba, dove il viale mostra i maggiori problemi. Nel caso non si riuscisse a finire le operazioni entro Pasqua verrà concordato con gli operatori quando portarle a termine. Oltre al viale, verranno sistematigli arredi anche ai giardini dell’Alba entro la Pasqua.

Andrea Oliva