Microbiologi clinici, il congresso parte con la solidarietà

Il 52esimo Congresso nazionale dei microbiologi clinici italiani, in corso al Palacongressi fino a domani, si è inaugurato con un contributo in favore dell’Opera Pia Sant’Antonio. Nel corso della cerimonia è stato ricordato il ruolo fondamentale che svolge l’Opera, in grado di garantire 150 pasti al giorno ai senzatetto di Rimini e un sostegno a persone e famiglie in difficoltà economica e sociale. "Un piccolo contributo di Amcli come restituzione dell’ospitalità che ogni anno la comunità dei microbiologi clinici italiani riceve dalla città di Rimini" ha spiegato Pierangelo Clerici, presidente di Amcli Ets. Al centro del congresso, che vede la partecipazione di oltre 1.700 professionisti del settore e 200 specializzandi, oltre ai focus scientifici, il tema della responsabilità nel rapporto con le istituzioni – ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, assessorati regionali alla Salute e società scientifiche – che collaborano allo sviluppo delle azioni che sempre più avvicinano i laboratori alla medicina e ai pazienti, grazie al rapido avanzamento della ricerca e della tecnologia.