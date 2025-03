Microbiologi clinici italiani a congresso

La microbiologia clinica italiana si riunisce a Rimini da oggi a venerdì per la 52ª edizione del congresso nazionale di Amcli Ets-Associazione microbiologi clinici italiani. L’evento, al Palacongressi, rappresenta un momento chiave per il confronto su tematiche cruciali per il futuro della sanità, dall’innovazione diagnostica alla gestione dell’antibiotico-resistenza, fino all’integrazione delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale nella pratica microbiologica. Durante il congresso verranno affrontate le sfide legate alle infezioni respiratorie, con particolare attenzione ai virus emergenti e ri-emergenti. I lavori prenderanno ufficialmente il via con la cerimonia inaugurale, durante la quale il presidente Amcli, Pierangelo Clerici, presenterà le linee programmatiche dell’associazione. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 1.400 professionisti che si confronteranno in più di 30 incontri, 7 workshop e 4 corsi precongressuali.