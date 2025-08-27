Midge Ure in concerto. Un’icona della musica nel cuore della città

Un grande musicista a Rimini. Midge Ure, storico leader degli Ultravox e dei Visage, si esibisce venerdì alla Corte degli Agostiniani nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana, sezione Percuotere la Mente. Quella in Riviera è la prima di due tappe in Italia per Midge Ure che sarà il giorno successivo a Pordenone, al Music in Village. L’artista scozzese, 71 anni, porterà sui palchi dei due festival estivi uno spettacolo che ripercorrerà i momenti più significativi e iconici della sua carriera. Midge Ure è stato pluripremiato con riconoscimenti come l’Ivor Novello, il Grammy e il Bascap, oltre a numerosi dischi d’oro e di platino. Quando nel 1985 il suo singolo If I Was raggiunse il primo posto nelle classifiche, aveva già alle spalle una lunga carriera con band come Slik, The Rich Kids, Thin Lizzy, Visage, Ultravox e il leggendario Band Aid.

In particolare negli anni ‘80, con gli Ultravox, ha lasciato un forte segno nell’elettronica e nel new romantic, con hit come Vienna, Hymn e Dancing With Tears in My Eyes. Parallelamente, ha prodotto il brano Do They Know It’s Christmas?, scritto per Band Aid, dando il via al concerto storico Live Aid nel 1985, organizzato con Bob Geldof dei Boomtown Rats, che raccolse 150 milioni di dollari per aiutare la popolazione colpita dalla carestia in Etiopia. Nel 2009 gli Ultravox si sono riformati, mentre Ure ha continuato a sperimentare nuove sonorità. Da solista ha pubblicato album di successo come The Gift e Breathe e nel febbraio 2018 è stato ospite al Festival di Sanremo di Enrico Ruggeri e Decibel con ‘Lettera dal Duca’, un omaggio a David Bowie. Il 4 ottobre 2023, per celebrare i 70 anni, ha tenuto un concerto speciale alla Royal Albert Hall di Londra con l’esecuzione integrale di Vienna e altre hit della sua carriera.

In piazza Malatesta, intanto, si terrà Rim-Rimini in Musica, con concerti di artisti affermati ed emergenti. Protagonisti sul palco saranno venerdì centomilacarie, sabato Dardust e domenica Michele Bravi. Un’estate, quella riminese, in cui la musica sta rivestendo un ruolo di assoluta protagonista.