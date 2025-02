Migliaia al Carnevale, la regina è Anna Tatangelo

Un ultimo occhio ai carri, l’altro al meteo. Ma le previsioni (fortutanatamente) sono buone. E così Santarcangelo si prepara a festeggiare in grande, domani, la 21esima edizione del Carnevale. Ieri pomeriggio la presentazione ufficiale dell’evento, che quest’anno potrà contare sulla cantante Anna Tatangelo come madrina. Sedici i carri allegorici che sfileranno per il centro, preceduti da un gruppo di figuranti a piedi che indosserà costumi medievali e ispirati al Carnevale veneziano. E sfileranno anche i bimbi della scuola materna ’Il drago’ con il loro trenino.

La festa, organizzata dalla Pro Loco di Santarcangelo, da Città Viva e dalla società di eventi Gm group sotto la direzione artistica di Mirco Guidi, vedrà sfilare carri che arriveranno da Torre Pedrera e dalla Grotta rossa di Rimini, e da Bellaria, Novafeltria, Talamello, San Mauro Pascoli, Borghi, Gatteo. Anche stavolta i gruppi che hanno preparato i carri si sono davvero sbizzarriti: ce ne sarà uno dedicato a Heidi, un altro ancora a Pinocchio, uno a Super Mario. Tra i temi scelti anche i Pirati dei Caraibi, i Lego, Frozen, il film Inside out, e ancora la Cina e il Giappone. E non mancherà il carro dedicato alla Romagna.

La festa sarà condotta anche quest’anno da da Andrea Prada. Alla testa del corteo Anna Tatangelo, che, dopo la parata in auto, canterà alcuni dei suoi brani più conosciuti. Alle 15,15 partirà la sfilata dei carri allegorici, con il tradizionale lancio di dolciumi e gadget al pubblico lungo il percorso. Sfilata che si concluderà in piazza Ganganelli alle 17, poi la merenda per tutti e la musica dei deejay Peter e Pigna. Attese alla festa oltre 10mila persone. Come sempre sarà vietata, durante la festa, la vendita di bevande in contenitori di vetro e l’accensione di petardi, botti, razzi.