Migliaia alla Rimini marathon. Tante strade chiuse: ecco i divieti

Una festa per le migliaia di partecipanti. Ma oggi la Rimini marathon causerà inevitabilmente anche tanti disagi. Come l’anno scorso, la gara partirà dal lungomare di Viserba per poi passare a Bellaria, tornare verso Rimini, attraversare Marina centro e il centro storico, fino a tornare sul lungomare nord. Oltre alla gara regina, la maratona di 42 km, si corrono la mezza maratona e la gara sui 16 km (oltre alla family run). Stamattina strade e le aree interessate dalla corsa saranno chiuse dalle 5. Chiusura che proseguirà fino al primo pomeriggio. Ecco vie, piazze, parchi interessati dai divieti: Toscanelli, Dati, Porto Palos, Tolemaide, Diredaua, Eritrea, Domeniconi, Bruschi, Curiel, Donati, Amati, Fattori, Popilia, de Curtis, Lennon, Tombari, Ceccaroni, Zangheri, Maestri del lavoro, Capelli, Bagli, Albertini, Tonale, parco XXV Aprile, parcheggio Tiberio, corso d’Augusto, Sigismondo, Bertola, Bandiera, Santa Chiara, largo Giulio Cesare, parco Cervi, lungomare di Vittorio e Tintori, piazzale Boscovich, Destra del porto, Sinistra del porto, Muccioli, Lucio Lando, Ortigara, Adige, Toscanelli, piazzale Adamello. Le proteste per i divieti non sono mancate. "Saremo prigionieri in casa per ore", l’affondo di Gilberto Giani, segretario comunale della Lega.