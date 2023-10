"Migliaia costretti a rateizzare le bollette"

Costi delle bollette difficilmente sostenibili, caro-mutui e caro-affitti, ma anche reddito minimo familiare. "La politica dei redditi è stata la grande assente nella lotta al carovita". È forte e chiaro il messaggio che i tre segretari generali delle organizzazioni sindacali, Enzo Merlini della Csdl, Gianluca Montanari della Cdls e Francesca Busignani dell’Usl, hanno lanciato dall’attivo unitario dei rappresentanti sindacali. Misure anti-crisi messe nero su bianco in un documento, approvato all’unanimità dai delegati, che parte dalle difficoltà quotidiane di tanti cittadini: "Percentualmente il numero di persone che hanno chiesto la rateizzazione delle bollette è aumentato – scrivono i sindacati – senza contare poi che in tanti, avendo ricevuto bollette con importi superiori ai mille euro, hanno chiesto la revisione della lettura". Si chiede di rivedere le politiche tariffarie per una maggiore equità, oltre che basate su letture reali e regolarmente cadenzate.

Scenario che si aggrava con il caro-mutui e il caro-affitti: "Per la realtà che stiamo vivendo urgono aiuti veri: vediamo difficoltà sempre più grandi dove nostri concittadini devono cercare casa fuori territorio perché gli affitti sono diventati proibitivi, per non parlare del costo delle case per chi le volesse acquistare. L’edilizia sociale, dal canto suo, sta dando risposte alquanto carenti". Dal punto di vista dei mutui prima casa qualcosa è stato fatto grazie all’intervento dello stato. "Il tema degli affitti non ha invece trovato posto nell’agenda. È noto come i costi per le giovani coppie e per i single siano lievitati, a tutto vantaggio dei proprietari degli immobili. Riteniamo che lo Stato debba intervenire con sgravi fiscali o erogazioni dirette". Sull’aumento degli assegni familiari la bocciatura dei sindacati è secca: "Non possiamo di certo esprimere soddisfazione, in quanto è stato accolto dalla maggioranza nella misura di un misero 10% a decorrere dal 2024. Il solo adeguamento all’inflazione avrebbe dovuto comportare un aumento pari al 30% circa. Tutto fermo poi sul fronte del reddito minimo familiare". I sindacati chiedono "di aprire un confronto con il Congresso di Stato e con le forze politiche per definire specifici provvedimenti da adottare, al più tardi, nella legge di bilancio per il 2024".