Migliaia di brindisi alla Fiera Salvini: "Tutelerò il made in Italy"

Migliaia di brindisi. E poi gli incontri, i laboratori, gli show cooking. Una giornata ricca di eventi, quella che ha inaugurato ieri alla Fiera la nuova edizione di Beer & food attraction. Al salone dedicato alla birra e alla cucina si accompagna BB Tech Expo, salone delle tecnologie e materie prime per birre e bevande. Fin dall’inaugurazione ieri i padiglioni sono stati presi d’assalto. A ridurre i disagi lungo le strade dirette alla Fiera numerose pattuglie della polizia locale. "Beer & food attraction mette in vetrina 600 espositori su 12 padiglioni per 60mila metri quadri di superficie espositiva – ricorda il presidente Ieg Lorenzo Cagnoni - La solida e fruttuosa collaborazione con ministero degli Esteri e Agenzia per la promozione delle imprese italiane all’estero porta a Rimini, in questi giorni, 114 buyer stranieri da 36 Paesi".

Tra i tanti eventi in Fiera fino a mercoledì anche il Campionato della cucina italiano (a cura della Federazione italiana cuochi), che vede impegnati 1.500 chef. E ieri è intervenuto al campionato, con un collegamento video, anche Matteo Salvini. "L’impegno – ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega – è difendere la vostra identità e la nostra italianità dagli interessi delle multinazionali che, non avendo la nostra fortuna, cercano di inventarsi altro in laboratorio". Multinazionali che "che vogliono portare in tavola e nei supermercati prodotti che non sono i miei. In una Europa libera se tu vuoi mangiare grilli, carne sintetica, formaggio senza latte, fallo... Basta che non si inventino pseudo coperture scientifiche per dire che la dieta mediterranea fa male". E ancora: per il settore alimentare "la logistica è fondamentale. Sbloccare cantieri significa avere porti e aeroporti, scali ferroviari in grado di trasportare merci velocemente e far concorrenza con altri Paesi. Il sistema agricolo senza un sistema infrastrutturale è monco e da questo punto di vista ce la metterò tutta".