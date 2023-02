Migliaia di persone attese al Carnevale: sfilano dodici carri

Domenica torna il Carnevale a Santarcangelo con il Corso mascherato. Dopo i due anni di stop per colpa della pandemia, sono attese migliaia di persone alla festa. Domenica la grande parata del Carnevale partirà alle 14.30 da via Montevecchi, per poi proseguire in via Cavour, Molari, piazza Ganganelli, piazza Marini e via Andrea Costa, in un circuito ad anello che sarà percorso tre volte e sarà composto da 9 gruppi a piedi e da 12 carri allegorici. A partire per primi le ’Campanine’ poi due moto da corsa del team Gradare Corse. Poi i ritmi dei ragazzi di S’ambarkamo con il concerto itinerante di percussioni e gli sbandieratori di Bologna. Le fruste romagnole di Giorgio schioccheranno durante la sfilata, mentre per la prima volta sfilerà anche il gruppo Cosplay e Steampunk di Rimini. A chiudere il corteo l’Emporio solidale di Santarcangelo, il trenino dei bambini dell’asilo Drago e il gruppo di Borghi dedicato alla Famiglia Addams. I dodici carri saranno ’I Flintstone’ di Santarcangelo, ’I BatMatt’ della Grotta Rossa, il ’Saloon’ da San Mauro Pascoli, ’Gli Egiziani’, sempre da San Mauro Pascoli, ’Il vecchio West’ di Gatteo Mare, ’Il Biroccio romagnolo’ da Bellaria, e ancora ’I Contadini mattini’ di Torre Pedrera, ’I contadini del mare’ da Rivazzurra, il carro dedicato a Robin Hood da Sogliano, quelllo su Harry Potter da San Vito, ’Grace’ da San Mauro e infine il carro ’Ivan Graziani’ da Novafeltria.