Migliaia di prenotati per Santarcangelo bier fest "L’evento darà lavoro a un centinaio di ragazzi"

Migliaia si sono già prenotati per la festa, per un fine settimana a tutta birra. È quasi tutto pronto per la prima edizione di Santarcangelo bier fest, che per quattro giorni trasformerà l’area Campana in una sorta di Oktober fest. A sei anni dall’ultima festa della birra, si torna a brindare con la nuova manifestazione organizzata dai titolari di Birgo Burger insieme a Denis Mami e al birrificio Forst. Due i tendoni allestiti nell’area Campana, per quasi 2mila posti a sedere. La festa inizierà questa sera e andrà avanti fino a domenica inclusa. "Stiamo completando i lavori di allestimento, è una corsa contro il tempo – sorride Federico Bordoni di Birgo Burger – ma per stasera saremo pronti". La manifestazione "darà lavoro a un centinaio di persone – continua Bordoni – e, ne siamo certi, porterà pubblico anche alle altre attività di Santarcangelo". Intanto è già partita la corsa alle prenotazioni: "Ne abbiamo ricevute già migliaia".