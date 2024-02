Migliaia di volantini contro la nuova tassa

"Il sindaco delle tasse tradisce gli elettori. Tutta la città deve sapere cosa la sindaca ha fatto sulle tasse". Partiti e civiche di minoranza lo avevano promesso: la battaglia contro la manovra di bilancio e l’introduzione dell’addizionale Irpef non sarebbe finita con la protesta in consiglio comunale. Detto e fatto. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Azione, Gruppo misto, Lista Caldari e Lista Renata Tosi con noi riccionesi, hanno stampato migliaia di volantini per denunciare quanto ha fatto la giunta comunale e gli effetti che la manovra avrà sulle tasche dei cittadini.

"Dalle prossime settimane inonderemo la città di volantini. I riccionesi hanno il diritto di essere informati". Lo slogan della minoranza è presto fatto: "Il sindaco degli sprechi fa pagare i riccionesi". L’introduzione dell’addizionale Irpef era stata duramente criticata anche dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, che avevano definito la manovra non necessaria e penalizzante per lavoratori e famiglie. I sindacati avevano anche fatto una stima, parlando di 130 euro annui che scompariranno dalle tasche dei cittadini.

"Il sindaco Angelini – ribattono dall’opposizione - ha introdotto, da quest’anno, una nuova tassa, l’addizionale Irpef, nonostante in campagna elettorale avesse garantito che non lo avrebbe mai fatto. Questa tassa sarà pagata principalmente da pensionati e lavoratori dipendenti. Con questo volantino tutte le forze di opposizione si sono riunite, perché questa nuova tassa sui cittadini riccionesi non è sopportabile. Con questa tassa Angelini tradisce soprattutto gli elettori di centrosinistra, quelli che l’hanno votata".

Nel centrodestra il fronte appare compatto e questa volta si sono unite anche Azione e il Gruppo misto. "A questa battaglia di rispetto della parola data e di libertà, si sono unite anche formazioni politiche non di centrodestra, perché tutte le forze di opposizione, senza distinzioni, hanno inteso prendere posizione in maniera netta e precisa sull’introduzione di una tassa che colpisce soprattutto le categorie meno abbienti, i pensionati ed i lavoratori dipendenti". In conclusione: "Aumentare le tasse è quanto di più lontano dalla nostra idea di buona politica".

a.ol.