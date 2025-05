Migliaia in spiaggia e ai concerti. Marinai di salvataggio al Beky Bay

’Uomini rossi’ anche al Beky Bay. Che tra spiaggia libera e concerti è frequentato ogni estate da decine di migliaia di persone. Il Comune - proprietario dell’area, data in gestione per concerti ed eventi - ha approvato il progetto presentato dai gestori. Il servizio di salvamento per l’estate è stato affidato alla ditta ’Levante società cooperativa’, di Cesena. E riguarda "l’area demaniale marittima in prossimità del Parco Pavese di Igea Marina". Gli orari che dovranno essere rispettati sono dalle 9,30 alle 18,30. Mentre, come sugli altri tratti di arenile, "il servizio sarà assicurato a rotazione fra le postazioni contigue in conformità all’ordinanza balneare regionale". Il responsabile è tenuto "ad assicurare la costante reperibilità presso l’utenza telefonica... posta in posizione ben visibile nella postazione di salvamento". Durante il servizio "deve essere sempre assicurata la disponibilità delle dotazioni previste dalle ordinanze".