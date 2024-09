"Miglioreremo la Marecchiese e l’ospedale"

"La Valmarecchia in questi anni è stata dimenticata dalla Regione". Così Elena Ugolini, candidata presidente dell’Emilia Romagna per il centrodestra, che ieri ha fatto tappa a Verucchio, Novafeltria, Casteldelci insieme al segretario provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello. Prima tappa a Verucchio, poi a Novafeltria dove Ugolini è stata accolta dai sindaci Stefano Zanchini (Novafeltria) e Leonardo Bindi (San Leo) e vari assessori. Qui si è parlato, insieme a una cinquantina di cittadini, di Marecchiese e sanità. "Va fatta la Marecchiese bis, il governo è già al lavoro". E ancora: "Da anni che i cittadini aspettano che l’ospedale di Novafeltria sia riconosciuto come presidio medico in area disagiata. Va rafforzata l’assistenza sanitaria del territorio. I Cau sono una toppa". A Casteldelci si è parlato dell’alluvione. "Il sindaco sta facendo un lavoro straordinario ma va supportato. Vanno destinati più fondi per la sicurezza del territorio".