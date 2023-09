Migranti arrivati già a quota mille. E continuano ad aumentare

L’emergenza profughi dilaga in tutta Italia, e Rimini non fa ececzione. I migranti, in parte inviati direttamente dalle località dove sono sbarcati o accolti in prima battuta, in parte dall’hub regionale di Bologna, continuano ad arrivare. Sono circa mille i profughi attualmente accolti nel Riminese, compresi 188 ucraini. Da diversi anni non si toccava quota mille. Meno di due settimane fa è arrivato un nutrito gruppo di donne e bambini piccoli provenienti dall’Africa centrale, soprattutto dalla Guinea. Trentadue migranti sbarcati a Lampedusa e trasferiti con un pullman. Nei giorni seguenti un’altra decina da Trapani. A fine agosto i migranti accolti nel Riminese erano 891, ucraini compresi.

Il nuovo bando della Prefettura per cercare altre strutture di accoglienza, emesso il 20 settembre, scade il 10 ottobre. Non ci sono indicazioni riguardo al numero minimo di posti da mettere a disposizione. A conferma che la linea dell’accoglienza diffusa permane. Il numero massimo per la capienza è di 50 persone. La somma che sarà erogata a chi ospiterà i profughi è tra i 30 e i 35 euro al giorno. Ai migranti andrà direttamente il pocket money di 2,50 euro al giorno, più un contributo di 300 euro per il cosiddetto kit di primo ingresso.