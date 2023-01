Migranti impiegati nel settore edilizia

Il prefetto Padovano ha promosso un incontro per attuare il protocollo firmato tra i ministeri dell’Interno e del Lavoro e le organizzazioni sindacali sull’inserimento dei migranti nell’edilizia. Rimini è tra le province individuate per l’applicazione del protocollo che riconosce il "contributo positivo dei migranti a una crescita inclusiva e a uno sviluppo sostenibile sulle migrazioni". L’intesa dovrebbe favorire l’inserimento socio-lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale rientranti nella rete Cas e nel Sistema Accoglienza Immigrazione nonché di cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità.