Migranti in fuga sorpresi alla stazione

Gli agenti della polizia ferroviaria li hanno sorpresi mentre bighellonavano tra i binari della stazione di Rimini, in attesa o alla ricerca probabilmente di un treno che potesse portarli in altre città d’Italia o d’Europa. Erano in cinque, tutti tra i 15 e i 17 anni, e non hanno opposto nessuna resistenza, lasciandosi controllare dai poliziotti. I giovani, che una volta identificati sono stati accompagnati in un’altra struttura, si erano allontanati nel tardo pomeriggio di venerdì da un centro di accoglienza della Caritas di Senigallia nel quale erano stati ospitati dopo essere sbarcati al porto di Ancona dalle navi Ocean Viking e Geo Barents. I minorenni facevano parte del gruppo di migranti salvati al largo delle coste della Libia in acque internazionali dalle navi Ong di Sos Méditerranée e di Medici senza Frontiere. La maggior parte dei profughi provengono da vari Paesi africani come Sudan, Nigeria, Eritrea, Ciad e Ghana e hanno affrontato un viaggio della speranza rischiando di affondare insieme al battello di fortuna che doveva trasportarli fin sulle coste d’Europa. Il Governo italiano, come prima applicazione del Dl Ong, ha destinato le navi al porto di Ancona. Qui le imbarcazioni delle organizzazioni umanitarie arrivate tra martedì e giovedì dopo aver affrontato un viaggio di 1.500 km dal punto del recupero.

Tra gli stranieri sbarcati nel capoluogo marchigiano, c’erano anche alcuni minorenni. Tredici di questi, di fatto non sottoposti all’obbligo di rimanere in struttura, venerdì scorso hanno lasciato il centro Caritas di Senigallia al quale erano stati assegnati. Tre hanno fatto ritorno quasi immediatamente, mentre altri cinque sono stati rintracciati dalla polizia ferroviaria di Rimini. Le autorità non escludono che possano avere dei contatti con persone già residenti in Italia o in altri paesi europei e che la loro intenzione fosse proprio quella di raggiungerle. La Ocean Viking aveva già fatto parlare di sé alla fine di dicembre, dopo il salvataggio sempre al largo delle coste della Libia di 113 migranti, tra i quali donne e bambini. Il 1° gennaio scorso, tra mille polemiche, l’imbarcazione aveva attraccato al porto di Ravenna, dove gli stranieri erano stati accolti da alcuni attivisti e dal personale sanitario. L’accoglienza dei migranti è stata ripartita tra tutte le province della Regione: anche Rimini da questo punto di vista ha fatto la sua parte dando ospitalità a sei persone.