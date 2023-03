Migranti: la Spinelli a Stoccolma

"Il problema della tratta di esseri umani nell’ambito territoriale europeo è ancora significativo e rappresenta tutt’oggi una grave minaccia per tutti i membri dell’Unione". La senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, ha rappresentato ieri a Stoccolma il Senato italiano in occasione alla XII riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto sulle attività dell’agenzia dell’Unione europea per la prevenzione, Europol. "L’Italia ha recentemente adottato il piano nazionale anti-tratta per il triennio 20222025 volto a migliorare la risposta del nostro paese rispetto a questo fenomeno che continua ad essere allarmante". La senatrice ha riporato le azioni del govrno sul tema. "Il governo italiano presieduto da Giorgia Meloni – ha detto nel suo intervento – ha recentemente adottato nuove misure per il contrasto dell’immigrazione irregolare volte a porre fine allo sfruttamento di esseri umani da parte di reti criminali che lucrano sulla disperazione e sulle condizioni di vulnerabilità dei migranti che affrontano quotidianamente le rotte del Mediterraneo sostenendo per lo più viaggi rischiosi e incerti".