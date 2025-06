Mikula attacca i familiari delle vittime

Stasera a Belve (Rai2, ore 21,25) Francesca Fagnani intervista Eva Mikula (foto), la misteriosa fidanzata di Fabio Savi, uno dei componenti della famigerata banda della Uno bianca, che tra il 1987 e il 1994 uccise 24 persone e ne ferì 114, tra rapine a mano armata e azioni di violenza gratuita. Quando Fabio Savi fu arrestato, Mikula era con lui. Nello studio di ‘Belve Crime’, Mikula ripercorre quegli anni. Per molti lei era complice dei malvimevti, ma Mikula si definisce una vittima. "La banda fu arrestata grazie a me" dice. "Ha parlato solo dopo l’arresto", sottolinea invece Fagnani che, poi, ricorda quando, nel 2015, Mikula chiese di entrare nell’Associazione vittime e non fu accettata. "Le famiglie delle vittime vogliono il mio silenzio perché rovino il decoro", la sua replica. Botta e risposta serrato sulla partecipazione (poi saltata) di Mikula al reality La Talpa. "Le sembrava rispettoso verso le famiglie?", chiede Fagnani. "Quel gioco avrebbe potuto permettermi di raccontare la verità", dice Mikula. "A chi deve delle scuse?", domanda la giornalista. "Le attendo. Dai familiari delle vittime", risponde lei. "I familiari, in generale, non devono chiedere scusa a nessuno!", chiosa Fagnani. "Mi hanno insultato per 30 anni, è un’istigazione suicido".