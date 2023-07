Milioni nascosti al Fisco Rete di prestanome per non pagare le tasse Nei guai albergatore

Aveva accumulato un debito di oltre 3 milioni e mezzo per tasse e imposte non versate, oltre interessi e sanzioni, ma per impedire al Fisco di ‘aggredire’ il suo patrimonio aveva messo in piedi una fitta rete di prestanome ai quali aveva intestato gli asset societari e gli immobili. I parenti, la compagna e persino un paio di amici: sulla carta erano loro i titolari di diverse proprietà, di fatto tutte riconducibili alla stessa persona. Un intreccio complesso e difficile da sbrogliare, che però non è bastato a tenere un albergatore riminese lontano dai controlli del nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale della guardia di finanza di Rimini.

A conclusione di una lunga e articolata indagine, i finanzieri, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di sei persone, indagate per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I militari hanno anche provveduto al sequestro di beni per un valore che sfiora i 5 milioni e 270mila euro: conti correnti, quote sociali, un terreno in Toscana e l’immobile che ospita un albergo tre stelle di Marebello. E’ questo il bilancio dell’operazione ‘Taumantia’, che ha fatto finire nei guai un imprenditore insieme al suo ‘cerchio magico’ composto da familiari e da conoscenti. Ad attirare l’attenzione del comando provinciale della guardia di finanza era stato il debito con l’Erario che l’uomo aveva accumulato nel corso del tempo: 3 milioni e mezzo oltre ad interessi e sanzioni. Gli elementi raccolti avevano portato le Fiamme Gialle a ritenere che l’albergatore potesse essere l’effettivo dominus delle quote di una società con sede a Rimini, proprietaria di un’azienda alberghiera. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo - al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, per rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva – avrebbe fittiziamente intestato a vari prestanomi gli assets societari e gli immobili che, oggi, sono stati sequestrati su disposizione del gip, in accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica.

Come spiegano le Fiamme Gialle del comando provinciale di Rimini in una nota "l’attività di servizio, finalizzata ad incidere sulle diverse forme di illegalità che colpiscono il distretto turistico ricettivo della costa emiliano – romagnola mettendone in pericolo la stabilità e lo sviluppo, tra cui, in particolare, l’evasione fiscale, testimonia ancora una volta l’elevata attenzione della guardia di ginanza e della Procura della Repubblica che continua a essere rivolta all’individuazione e alla conseguente aggressione dei patrimoni e delle disponibilità finanziarie illecitamente accumulati". Il tutto con l’obiettivo di " arginare l’inquinamento del mercato e della sana imprenditoria, con l’intento di ripristinare adeguati livelli di legalità, trasparenza e sicurezza pubblica". L’hotel di Marebello, non gestito in proprio, ma da una società che l’ha preso in affitto e che nulla ha a che fare con l’indagine, è aperto ed operativo.

