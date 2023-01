Militare perseguitato dal vicino di casa

Quando il vicino di casa si trasforma in uno stalker. Ne sa qualcosa un militare dell’esercito italiano di 39 anni, in servizio a Rimini, che per due anni è stato il bersaglio di una vera e propria persecuzione, messa in atto da un uomo di 43 anni che abita nel suo stesso condominio, il quale ha iniziato a combinarne di tutti i colori, apparentemente senza motivo.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, il 43enne sarebbe arrivato persino al punto di inviare delle e-mail anonime al comando del militare con il preciso intento di screditarlo. E-mail nelle quali l’uomo riferiva di presunti comportamenti aggressivi e molesti da parte del vicino. Quest’ultimo si è così ritrovato, suo malgrado, a dover fornire delle spiegazioni per provare la sua assoluta estraneità rispetto alle accuse che gli venivano mosse. In un’altra segnalazione anonima, inviata in questo caso ai servizi sociali, il 43enne avrebbe attribuito al vicino di casa atteggiamenti vessatori nei confronti di un’anziana donna che abitava insieme a lui. Tanto che un bel giorno il 39enne avrebbe trovato addirittura due assistenti sociali che lo aspettavano fuori dalla porta di casa per chiedergli spiegazioni. Proprio loro hanno potuto accertare di persona come il racconto sui presunti maltrattamenti fosse totalmente infondato.

Dopo aver subito per quasi due anni quelle continue calunnie ai suoi danni, esasperato dal comportamento del condomino, il militare ha infine deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Miramare e di denunciarlo. I militari dell’Arma hanno quindi iniziato a svolgere una serie di verifiche, che hanno poi fatto emergere come il 39enne fosse diventato la vittima involontaria delle persecuzioni, apparentemente immotivate, messe in atto dal vicino di casa. Questi, come evidenziato dalla relazione a cura dello psichiatra nominato dal pm, sarebbe affetto da un disturbo della personalità.

Alla luce di ciò, il gip del tribunale di Rimini, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha disposto nei confronti del 43enne (assistito dall’avvocato Massimo Moraccini) la misura di sicurezza della libertà vigilata, oltre all’obbligo di cura al centro di salute mentale di Rimini.