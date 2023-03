Milite ignoto, la targa in prefettura

"A futura memoria del conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto da parte di

tutti i comuni della provincia, perché rimanga testimonianza per le future generazioni". E’ questa la

frase scelta dalla Sezione provinciale di Rimini dell’Istituto del Nastro Azzurro riportata sulla targa

donata alla Prefettura e disvelata dal Prefetto Rosa Maria Padovano, nel corso di una sobria e sentita

cerimonia, alla presenza dei vertici dell’Associazione donante e di alcuni soci.

Nella circostanza, il Prefetto ha ricordato che in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), avviò il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani.

Iniziativa che è stata sostenuta anche dal Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni

d’Arma. Sono stati oltre 3 mila i Comuni che in Italia hanno conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e in questa provincia, grazie anche alla solerzia e all’impegno della locale Sezione del Nastro

Azzurro, tutti i comuni hanno aderito all’iniziativa. Nel ringraziare l’Istituto del Nastro Azzurro, il Prefetto ha quindi evidenziato la meritevole azione di stimolo e di

memoria storica certamente apprezzata da tutte le Amministrazioni della provincia. Il Presidente della Sezione riminese Giovanni Ruzzier ha manifestato al Prefetto il più vivo

compiacimento per aver accolto pienamente l’iniziativa.