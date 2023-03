Mille bolle di sapone e show per tutte le età al teatro Astra di Bellaria

Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, oggi alle 17 va in scena l’ultimo appuntamento della fortunata rassegna Famiglie a Teatro uno spettacolo che saprà stupire grandi e bambini allo stesso modo: ’Rime insaponate’ con Alekos Ottaviucci, il poeta delle bolle di sapone.

Un evento ideato per sognare, creato attorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre: la bolla di sapone. L’antico gioco diventa testo teatrale per coniugare il teatro di parola in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia. In scena, un poeta di altri tempi in un salotto composto da scrittoio e mobiletto con grammofono, tutto in chiave surrealista, ispirato alla poetica di Magritte.