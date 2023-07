’Mille e una notti’ da vivere in Valconca

Entrare nel vivo dell’estate, dal 28 luglio al 3 settembre, con un festival in Valconca che ha il duplice obiettivo di festeggiare l’arte e la cultura nelle "città invisibili" unendole. Il tema conduttore guarda a Italo Calvino, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita. La kermesse è ideata con sapienza da ‘Città Teatro’ e promossa da Unione Valconca insieme ai Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano, Saludecio, Sassofeltrio e San Clemente. Un lungo elenco che nasconde in realtà tutta la voglia delle amministrazioni di far arrivare i turisti lì dove di solito non arrivano. "Ma l’intento – ha spiegato l’ideatore del festival, Davide Schinaia – è anche quello di rafforzare l’identità di ciascun territorio della Valconca e di sottolineare che quella stessa identità è frutto proprio delle "relazioni" che avvengono fra Comune e Comune della vallata". Alla presentazione dell’evento hanno partecipato anche i sindaci di Gemmano Riziero Santi e Giorgio Ciotti, primo cittadino di Morciano, che ha lodato l’iniziativa come "capace di far vivere il territorio in modo attivo". Non a caso, sottolinea Ciotti, "anche l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, verrà a farci visita durante il festival". Il pubblico potrà scoprire la bellezza del territorio e dei panorami con l’opportunità di immergersi nei paesaggi scelti grazie a "criteri esigenti", ha spiegato in conferenza Francesca Airaudo, organizzatrice di ‘Mille e una notti in Valconca’.

Insomma, il festival offre un rapporto intenso con la natura offrendo al pubblico i momenti magici dell’alba e del tramonto. Ed è un racconto a tappe, dove in programma ci sono sei spettacoli inediti che vengono impreziositi da un cast formato da attori, musicisti e danzatori. Davide Schinaia tratteggia così l’evento: "entriamo nell’universo di uno scrittore, ci entriamo saltando da un punto all’altro, attraverso tunnel spazio-temporali, dalle città immaginate nei racconti di Marco Polo al Kublai Kan, all Cosmo comico di Qfwfq, passando per gesti e canzoni, senza filo logico, con lo spirito del cantastorie che ha più storie in mente di quante ne riesce a narrare". Gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito. E ogni replica si conclude con un momento dedicato al far comunità fra colazioni – appunto – all’alba, oppure graziosi aperitivi al calar del sole.

Andrea G. Cammarata