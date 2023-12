Mille idee per la Santarcangelo del futuro

Quasi un migliaio di cittadini pronti a rimboccarsi le maniche e offrire le proprie idee per riqualificare la città. A Santarcangelo il progetto ‘E’ futuro presente’ si è concluso con una grande partecipazione dei residenti, per creare insieme il piano urbanistico generale del futuro, per i prossimi 2030 anni. Alla Rocca Malatestiana si è tenuto il sesto appuntamento, alla presenza della sindaca Alice Parma: "E’ importante prendersi il tempo per il confronto con esperti e cittadini. Affrontare la sfida di trasformazioni globali e locali sempre più veloci richiede riflessione, approfondimento e partecipazione, necessari a governare il cambiamento e cogliere con il nuovo piano urbanistico l’occasione per una transizione ecologica e digitale nel rispetto dei principi delle Cittaslow".

Alla base del piano urbanistico, la sostenibilità, il riuso di aree dismesse e i giusti collegamenti e miglioramenti tra centro e frazioni, con il modello di città di 15 minuti. Tra le idee proposte dai relatori presenti, come quelle dell’urbanista Riccardo Marini e di Pier Giorgio Oliveti, segretario di Cittaslow International: "Vorremmo organizzare ogni anno un consiglio comunale aperto sulla cultura". A intervenire anche Ilda Curti, esperta di processi di innovazione sociale e culturale: "Santarcangelo dovrà essere sempre più connessa e aperta alle relazioni, partendo dal pensiero collettivo per immaginare nuove risposte a bisogni nati dopo la pandemia e nuovi usi – temporanei e permanenti – per reinventare tutti gli spazi urbani che hanno perso la loro funzione originaria".

"La bellezza è una responsabilità collettiva – ha detto l’assessore all’urbanistica Filippo Sacchetti – e il valore aggiunto sta in quello che si realizza per la collettività, con uno sguardo alto e l’obiettivo di uno sviluppo diffuso. L’ampia partecipazione ai primi sei incontri è un innesco straordinario per il lavoro sul piano, che ha indicato i principi guida da seguire. Entro fine gennaio verrà pubblicato un quaderno con tutti i contributi raccolti in questa prima fase, per poi dare inizio alla vera e propria redazione del Pug, con la presentazione pubblica del piano conoscitivo entro febbraio. Ad aprile sarà presentata la prima bozza della strategia, mentre fino a settembre si svolgerà il confronto con gli altri enti pubblici interessati, per arrivare in autunno all’adozione del Piano e all’apertura delle osservazioni formali". Nei prossimi incontri pubblici si parlerà della nuova funzione dell’ex Iolanda di Canonica, della rigenerazione dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino e del futuro dell’ex cementificio Buzzi Unicem.

r.c.