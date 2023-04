Mille Miglia in Romagna Tra imprese e leggende

Serviva un libro per mettere insieme storie e testimonianze della Mille Miglia in Romagna, con "La corsa più bella del mondo" (Panozzo Editore) Tommaso Panozzo e Gianni Morolli riescono nell’intento, mettendo al sicuro un pezzo della storia automobilistica della città. E lo fanno trasferendo sulla carta il sapore della impolverate strade riminesi. Ecco, nel libro, le Ferrari 250 Gt, le Alfa Romeo e le Topolino che correvano dalla romana Flaminia facendo risuonare il corso d’Augusto ed eccitando gli spettatori perché, spiega Gianni Morolli: "Ognuno ha la propria anima, ma c’è anche l’anima motoristica". Federico Fellini in "Amarcord" conferma la folle e sfrenata predilezione dei romagnoli per "e’ motor", basti pensare alle scene del motociclista "Scureza" e quelle della Mille Miglia in notturna, difficile però capire quale sia la corsa con esattezza, se quella del ’28 del ’33 o del ‘37. Al "motore" ci penserà in tempi non sospetti anche il re del liscio, Secondo Casadei, dedicando poesie in romagnolo – che compaiono nel libro – a Tazio Nuvolari. Fra i veri protagonisti poi compaiono altri mitici piloti che rispondevano al nome di Arcangeli, ma anche l’imprenditore riminese del legno Gorza, invitato speciale oggi alle 17 per la presentazione del libro presso la Biblioteca Gambalunga. Una presentazione che farà discutere, perché anche la storia della Mille Miglia romagnola è permeata dal fascismo. E nel libro, ampio spazio è dedicato all’oscuro ventennio: si parla di Tonino Bologna il garagista riccionese delle Alfa Romeo possedute da Mussolini. E si parla di Luigi Arcangeli, il bellariese di Bordonchio detto "Gigion" e soprannominato dalla stampa "il motociclista del Duce", rovinò contro un albero dell’autodromo di Monza nel 1931. E c’è anche il Nuvolari che faceva il saluto romano sul podio con il plauso del regime. D’altro canto, fra le pagine del libro, c’è il valore sociale della Mille Miglia, uno dei pochi grandi eventi che nel Novecento toccavano Rimini. Ed ecco sotto l’Arco d’Augusto gli spettatori allibiti con gli occhi riversi sulle auto scintillanti dei piloti, corteggiati da mille donne e circondati dai bambini. Di Mille Miglia si parla da oltre cent’anni fra storia, politica e mito automobilistico, ma – dice Gianni Morolli – "in realtà riconoscere il rumore delle vetture era soltanto un grande gioco".

Andrea G. Cammarata