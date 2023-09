Mille studenti tengono a battesimo Sportinfiera

Ha venticinque anni, ma non passa mai di moda. Mille studenti ieri, nel giorno d’apertura, hanno partecipato a SportInFiera. Una vera e propria fiera dello sport, tutta sammarinese, organizzata dal Comitato olimpico del Titano, con il patrocinio della segreteria di Stato allo Sport. E chi meglio dei ragazzi di tutte le classi delle scuole medie di San Marino avrebbe potuto tenere a battesimo la 25esima edizione della rassegna? La cerimonia d’apertura si è aperta come di consueto con l’inno della Repubblica di San Marino e a seguire dall’intervento delle istituzioni politiche e sportive. Il segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Andrea Belluzzi, ha sottolineato nel suo discorso che "una regolare pratica sportiva è importante per essere un cittadino attivo della nostra Repubblica e per la prevenzione".

Il 23 settembre si apre la Settimana europea dello sport con lo slogan ‘Be Active’ e il presidente del Cons, Gian Primo Giardi, pensa a quell’appuntamento sottolineando l’importanza della pratica sportiva, soprattutto per i giovani. "Lo sport – dice – ha un ruolo importante nel percorso di crescita dei giovani, è un veicolo di dialogo in grado di abbattere le barriere ed e uno straordinario strumento di prevenzione per il benessere di ognuno, invito tutti a sfruttare l’opportunità multidisciplinare offerta da Sportinfiera. In questo momento è importante intensificare i rapporti tra Comitato olimpico e segreteria di Stato per l’Istruzione e la Sanità".

Il segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi 25 anni hanno lavorato per SportInFiera e ha incoraggiato le giovani generazioni a praticare attività sportiva, ricordando la possibilità di rappresentare le Federazioni e il Paese in contesti internazionali importanti. La mattinata è proseguita con le attività organizzate per tutte le classi, mentre nel pomeriggio la manifestazione si è aperta al pubblico con la possibilità di visitare gli stand federali e assistere alle esibizioni del palco centrale. E oggi si replica. Con una grossa novità. Questa mattina il palco centrale sarà a disposizione dei più grandi e di tutti coloro che sono interessati con due attività: dalle 10 alle 11 la maestra Xu Guan Guan si esibirà nella disciplina del Thai-Chi, mentre dalle 11 alle 12 lo spazio sarà riservato allo yoga con Valentina Ronconi.