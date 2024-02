M’illlumino di meno: il viale oggi è al buio

Luci spente oggi nel cuore commerciale cittadino. L’associazione Isola dei Platani in collaborazione con il Comune, ha aderito all’iniziativa ’M’illumino di Meno’, per la giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. "Spegniamo oggi le luminarie contribuendo alla sensibilizzazione in tema ambientale, che per due km circa coprono il centro della città e le vie limitrofe". L’associazione ricorda che da anni "ha adottato un protocollo di risparmio energetico di altissimo livello con illuminazione a led a bassissimo consumo e accendendo solo con orari mirati".